Стокгольм, , 10:56 — REGNUM Поздним вечером 23 ноября лидер партии «Левых» Нуши Дадгостар, лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон и лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи появились в прямом эфире телеканала SVT, где объявили о новой пенсионной реформе, согласованной сторонами. За час до голосования в риксдаге по вопросу избрания нового премьер-министра Швеции лидер Дадгостар появилась в студии SVT и еще раз ответила на вопросы журналистов.

Нуши Дадгостар Vansterpartiet.se

Так, Дагостар утверждает, что она «очень довольна» соглашением с правительством о повышении выплат тем, кто получает базовую пенсию, то есть самую низкую пенсию в Швеции.

«Повышение пенсий было для нас ключевым вопросом. Все должны получать повышенную пенсию, и это только первый шаг», — заявила парламентарий.

Более того, победа для Дадгостар заключается еще и в том, что заключенное соглашение предусматривает, что правительство будет сотрудничать с «Левыми», что ранее было запрещено «Январским соглашением» от 2019 года.

«Мы убедились, что невозможно поддерживать стабильность, если вы не разговариваете друг с другом. Те, кто соглашается на формирование того или иного правительства, должны иметь возможность разговаривать друг с другом», — подчеркнула Дадгостар.

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