Брюссель, 24 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что недавние местные и региональные выборы в Венесуэле были организованы в «лучших электоральных условиях», чем предыдущие выборы в этой стране. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Эти выборы были организованы в лучших избирательных условиях по сравнению с предыдущими процессами, в том числе благодаря обновленному Национальному избирательному совету, который, по общему мнению, является самым сбалансированным за последние 20 лет», — говорится в опубликованном заявлении Борреля.

При этом он отметил, что выборы в Венесуэле страдали от «структурных недостатков», а также признал, что имела место «произвольная политическая дисквалификация» кандидатов.