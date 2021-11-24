Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Будут ли применены к Индии санкции со стороны Вашингтона за закупку у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, пока не решено. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Индия и США (сс) James N. Mattis

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Он подчеркнул, что США не приняли решение о возможном отступлении от закона CAATSA «в отношении индийских оружейных сделок с Россией». Он пояснил, что CAATSA «не содержит общего или специфичного для конкретной страны положения об отказе от него».

«Мы также знаем, что наши оборонные отношения с Индией в последние годы значительно расширились и углубились. Это углубляется в соответствии с широкими и глубокими отношениями, которые у нас есть с Индией, и ее статусом крупного партнера в области обороны», — подчеркнул представитель Госдепа.

По его словам, США рассчитывают на то, что «этот сильный импульс в оборонных отношениях» двух стран сохранится.

«Мы, безусловно, ценим наше стратегическое партнёрство с Индией», — добавил Прайс, отметив, что обсуждение вопроса о С-400 с индийской стороной продолжится.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Общая стоимость сделки составили $5,43 млрд. В феврале 2020 года российские предприятия приступили к производству зенитных ракетных систем С-400 для Индии. Планируется, что договор на их поставку будет полностью исполнен в 2025 году.

Такие действия Нью-Дели вызвали серьёзное недовольство Вашингтона. Председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес заявил, что планируемая покупка Индией российской системы противоракетной обороны С-400 «угрожает будущему сотрудничеству США и Индии в оборонной сфере и ставит Индию под угрозу санкций в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)».

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