Челябинск, 24 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Челябинской области местного жителя осудили за попытку продать почти три килограмма растительных и синтетических нарковеществ. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

Суд

Гражданин был задержан в апреле. В разных городах Челябинской области он оборудовал 110 тайников с наркотиками.

Саткинский городской суд назначил ему восемь с половиной лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.