Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Свердловчанина обязали выплатить штраф за несоблюдение самоизоляции. Теперь мужчине придется заплатить 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.

Штраф Fas.gov.ru

Роспотребнадзор провел расследование после анонимного звонка. Неизвестный сообщил, что его коллега находится на рабочем месте, хотя имеет положительный результат ПЦР-теста.

Сотрудники надзорного ведомства установили факт нарушения. Местный житель, действительно, должен был соблюдать самоизоляцию. Однако мужчина этого не сделал.

Во время судебного заседания свердловчанин пояснил, что телефон, на который приходили уведомления о необходимости самоизоляции, принадлежит его супруге. Симптомов заболевания он не наблюдал, поэтому посчитал, что здоров и может посещать рабочее место. Суд признал мужчину виновным в совершении административного преступления и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рулей.