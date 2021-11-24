Кемерово, 24 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области будет создаваться новая экономика, где ключевую роль сыграет малый и средний бизнес. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв в своём бюджетном послании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Он отметил, что команда кузбасского правительства ведёт последовательную работу с Федеральной налоговой службой и банковским сектором для создания благоприятных условий развития предпринимательства, устранения системных проблем, связанных с административным давлением и налоговой нагрузкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Сергей Цивилёвна встрече с предпринимателями отметил, что в регионе создаются новые общественные пространства: исторические места, спортивные площадки, объекты культуры, проводятся крупные спортивные и общественные мероприятия, где предприниматели смогут развивать свое дело.