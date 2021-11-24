София, , 10:49 — REGNUM Транспортная компания из Северной Македонии, которой принадлежал попавший 23 ноября в ДТП в Болгарии автобус, будет лишена лицензии. Об этом 24 ноября сообщила софийская газета «Дума» со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций Северной Македонии.

Автобус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии – все новости»

Как утверждают представители минтранса, фирма «Besa Trans», выпустившая на линию указанное транспортное средство, не имела специального международного сертификата на его использование.

«Разбившийся автобус не был зарегистрирован в официальной базе министерства, а, следовательно, соответствующий рейс был незаконным», — сказал министр транспорта Северной Македонии Благой Бочваровски.

Предполагается, что официальный Скопье отзовет лицензию на пассажирские перевозки, выданную Besa Trans в 2018-м году, в течение ближайших нескольких недель. В офисе компании-перевозчика эту информацию комментировать отказались.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября автобус с туристами из Северной Македонии попал в ДТП на международном шоссе «Струма» на Западе Болгарии. В результате пожара, возникшего в салоне транспортного средства, погибли 46 человек, включая 12 детей. Еще пятеро пострадавших были доставлены в софийскую клиническую больницу им. Пирогова.