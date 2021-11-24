Москва, , 10:54 — REGNUM Сложные и особенно значимые уголовные дела передаются из МВД в Следственный комитет. Об этом председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал 24 ноября ТАСС.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По его словам, «передача уголовных дел в производство Следственного комитета обусловлена особой значимостью, сложностью в расследовании, возможной причастностью к совершенному преступлению спецсубъектов». Передача происходит и при выявлении эпизодов, которые относятся к исключительной подследственности СКР.

Бастрыкин отметил также, что к подследственности СК отнесены в том числе преступления небольшой и средней тяжести, выявленные при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. Это оставление детей в опасности, вовлечение в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ведомство ведёт активную работу по защите прав детей, отметил председатель СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин назвал Единый государственный экзамен пыткой для молодёжи и заявил, что нужно вернуть советскую систему образования.

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