Власти Кузбасса подали 15 финансовых исков к угольному разрезу
Кемерово, 24 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса за день подал 15 финансовых исков к ООО «Разрез Трудармейский Южный», которое занимается добычей антрацита. Иски приняты к производству, но пока арбитражем Кемеровской области по существу не рассмотрены, передаёт ИА REGNUM.
Все заявления поступили в суд 18 ноября 2021 года. Суммы требований отличаются. Например, есть претензия на 4,09 млн рублей, ее рассмотрят 22 декабря 2021 года.
В 2019 году комитет уже обращался к ООО с серией схожих исков, в основе которых лежат долги по аренде.
Помимо этого, налоговый орган в феврале 2021 года подал к ООО «Разрез Трудармейский Южный» ещё и банкротный иск. Сумма долга заявлялась на уровне 46 млн рублей. Заседание назначено на 11 января 2022 года.
Год назад разрез уже попадал в медиа-повестку. Тогда из-за многочисленных долгов судебные приставы арестовали крупную партию угля, принадлежащего ООО.
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была учреждена в июле 2011 года. 91% доли в ООО принадлежит АО «Кимерм».
Напомним, также претензии, но уже от Ростехдназора, есть и к ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» из Хакасии. Административный иск к этому разрезу суд рассмотрит 2 декабря 2021 года. Речь идёт о привлечении к административной ответственности на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение предписания).