Кемерово, 24 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса за день подал 15 финансовых исков к ООО «Разрез Трудармейский Южный», которое занимается добычей антрацита. Иски приняты к производству, но пока арбитражем Кемеровской области по существу не рассмотрены, передаёт ИА REGNUM.

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Все заявления поступили в суд 18 ноября 2021 года. Суммы требований отличаются. Например, есть претензия на 4,09 млн рублей, ее рассмотрят 22 декабря 2021 года.

В 2019 году комитет уже обращался к ООО с серией схожих исков, в основе которых лежат долги по аренде.

Помимо этого, налоговый орган в феврале 2021 года подал к ООО «Разрез Трудармейский Южный» ещё и банкротный иск. Сумма долга заявлялась на уровне 46 млн рублей. Заседание назначено на 11 января 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была учреждена в июле 2011 года. 91% доли в ООО принадлежит АО «Кимерм».

Напомним, также претензии, но уже от Ростехдназора, есть и к ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» из Хакасии. Административный иск к этому разрезу суд рассмотрит 2 декабря 2021 года. Речь идёт о привлечении к административной ответственности на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение предписания).