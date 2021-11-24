Владивосток, , 18:17 — REGNUM В Приморье ещё одно предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда» — это дистрибьютер Дальнего Востока на рынке бакалеи — компания «Вианг», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства края.

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«В проект мы зашли для того, чтобы повысить эффективность каждого сотрудника предприятия, тем самым повышая эффективность всей компании. Хотим добиться отладки всех процессов, для оптимизации расходов и увеличения производительности труда при привлечении тех же ресурсов без капитальных вложений», — прокомментировал коммерческий директор ООО «Вианг» Сергей Шендрик.

По словам заместителя директора Регионального центра компетенций Приморского края Николая Кузнецова, в ближайшие полгода эксперты проведут на предприятии, где займутся планированием работ, диагностикой имеющейся торгово-логистической системы и внедрением мероприятий по повышению производительности труда не менее чем на 5% ежегодно, то есть не менее чем на 15% в течение ближайших трех лет.

«Благодаря нацпроекту у сотрудников предприятия появится возможность пройти бесплатное обучение по различным программам, стать инструкторами по бережливому производству непосредственно в своей компании и делиться этими знаниями в дальнейшем, а также учиться за счет федерального финансирования по программе «Лидеры производительности», принимать участие в конкурсах, проводимых в рамках национального проекта. Все это будет способствовать их личностному росту», — сказала министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Отмечается, что к реализации национального проекта «Производительность труда» в Приморье подключилось уже 31 предприятие, что превышает плановые показатели.

«Сам язык нацпроекта нужно перевести с «экспертного» на «народный», чтобы простые люди не только в целом одобряли саму необходимость такого нацпроекта, но и понимали, как именно он улучшит их труд, а также труд коллег. Это также позволит повысить вовлеченность сотрудников во внедрение эффективных решений по повышению производительности на предприятиях, где они работают. Эксперты регионального штаба находятся в постоянном контакте с представителями предприятий-участников и региональных служб занятости, что позволяет говорить о системном подходе к контролю за реализацией нацпроекта», — прокомментировал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Производительность труда и поддержка занятости» Алексей Комиссаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Москве состоялся финал Второго Всероссийского чемпионата по производительности. За звание чемпионов боролись 26 команд, показавших лучшие результаты на онлайн-этапе соревнований. Победителями стали: в номинации «Предприятия» — команда ООО «Кубань-Вино» из Краснодарского края, в номинации «Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций» — РЦК Челябинской области, в номинации «Вузы» — Национальный исследовательский Томский политехнический университет.