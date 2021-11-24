Биробиджан, 24 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Отопительный сезон оказался на грани срыва в селе Биджан Ленинского района ЕАО. Жители населённого пункта жалуются, что в их домах уже остывают батареи, а дорога ещё не расчищена от снега, сообщило 24 ноября ИА ЕАОMedia.

Уголь

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Село с населением 1,6 тыс. человек отрезано снегопадом от районного центра. Уголь в местной котельной привозной, поэтому его экономят. По словам местных жителей, батареи в домах и соцобъектах, включая школу, уже чуть теплые. Это подтвердила и глава Биджанского сельского поселения Ольга Чибрикова. Она не знает, когда уголь привезут, но надеется, что на остатках топлива удастся продержаться.

«Работают в котельной на остатках угля, его маловато, мощность снизили, хорошо, что сейчас на улице тепло. Вот трогаю батарею, не горячая, как была, но теплая», — сказала глава поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной ситуацией на дорогах Еврейской автономной области привозить баллоны с кислородом в ковидные госпитали пришлось на автомобилях высокой проходимости. В регионе сохраняется сложная ситуация после обильного снегопада.