Челябинск, 24 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Челябинске окончили расследование уголовного дела против бывшего главного энергетика бюджетного муниципального учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей». Ему вменяют получение взятки в крупном размере, сообщает областное управление СКР.

Коррупция

следователи считают, что этот гражданин получил более 400 тыс. рублей от разных представителей коммерческих организаций. А взамен от него ожидали беспрепятственной приёмки работ, выполнявшихся по контрактам.

Преступление раскрыли сотрудники полиции. Уголовное дело уже направлено в суд.