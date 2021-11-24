Пермь, , 10:41 — REGNUM В Перми осуждён пенсионер, который признан виновным в покушении на убийство двух высотников, осуществлявших ремонт фасада многоэтажного дома. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Суд George Hodan

Как отметили в ведомстве, доказательства по делу признаны достаточными для вынесения вердикта присяжными заседателями о виновности 72-летнего жителя Перми.

Следствием и судом установлено, что днем 13 августа 2019 года двое мужчин проводили ремонтные работы фасада жилого дома на высоте девятого этажа. Пенсионер потребовал прекратить ремонт. Получив отказ, он поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты высотников. Один из них сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Довести преступный умысел до конца пожилой человек нес мог, так как испугался второго высотника, который стал быстро подниматься на крышу.

Пенсионера приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, пожилому пермяку назначено принудительные наблюдение и лечение у врача-психиатра. Приговор не вступил в законную силу.

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