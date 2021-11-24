Кемерово, 24 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Основная задача правительства Кемеровской области — рост реальных доходов жителей. Об этом сегодня, 24 ноября, во время бюджетного послания к Законодательному собранию региона сообщил губернаторСергей Цивилёв.

Ника Егорова Зарплата

По его словам, в Кузбассе взят курс наповышение зарплат.

Так, с начала ноября ряд кемеровских предприятий повысили зарплаты сотрудникам в среднемна 10%.

С 1 декабряна 8,6% зарплата вырастет у 260 тысяч бюджетников.