Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой рассказал о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против шведской команды «Мальмё». Он рассказал об этом 24 ноября в эфире телеканала «Матч ТВ».

Футболист сборной России Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

«Игра была очень тяжелой. Первый тайм давался непросто. Надо было сразу начинать так, как мы начали второй тайм. Понятно, счет давил. Но все равно получилось два разных тайма», — сказал 24-летний футболист.

Также он отметил, что у «Зенита» не все получалось в атаке, игроки санкт-петербургского клуба «не так» выходили из обороны и у них была «какая-то скованность», однако главное, по мнению игрока, что российская команда смогла переломить ситуацию во втором тайме

Кроме того, Мостовой добавил, что в «Зените» понимают, что уровень сопротивления в Российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов очень разный и уточнил, что существует разница, когда команда играет дома и когда на выезде.

«Хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам. Столько людей всегда приезжает, это очень приятно. Они всегда нас гонят вперёд. Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат», — заключил полузащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября команды «Зенит» и «Мальме» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

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