Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой рассказал о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против шведской команды «Мальмё». Он рассказал об этом 24 ноября в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Андрей Мостовой

«Игра была очень тяжелой. Первый тайм давался непросто. Надо было сразу начинать так, как мы начали второй тайм. Понятно, счет давил. Но все равно получилось два разных тайма», — сказал 24-летний футболист.

Также он отметил, что у «Зенита» не все получалось в атаке, игроки санкт-петербургского клуба «не так» выходили из обороны и у них была «какая-то скованность», однако главное, по мнению игрока, что российская команда смогла переломить ситуацию во втором тайме

Кроме того, Мостовой добавил, что в «Зените» понимают, что уровень сопротивления в Российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов очень разный и уточнил, что существует разница, когда команда играет дома и когда на выезде.

«Хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам. Столько людей всегда приезжает, это очень приятно. Они всегда нас гонят вперёд. Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат», — заключил полузащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября команды «Зенит» и «Мальме» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.