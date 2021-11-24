* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили участие в переговорах с США в столице Катара Дохе на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении МИД Афганистана.

(сс) U.S. Department of State Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«На следующей неделе в Катаре начнётся новый раунд переговоров между Афганистаном и Соединёнными Штатами», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американская сторона проведут в столице Катара очередные переговоры по ситуации в Афганистане.

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