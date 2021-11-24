Стокгольм, 24 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Партия «Центристов» поддержит кандидатуру лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон, когда риксдаг будет избирать нового премьер-министра Швеции. Об этом 24 ноября заявила лидер партии Анни Лёф на пресс-конференции.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Таким образом, менее чем через полчаса Магдалена Андерссон станет первой женщиной-премьер-министром Швеции.

Однако, заявила Лёф, ее партия не может смириться с «левым поворотом», которое сделало правительство поздним вечером 23 ноября, когда заключило соглашение с «Левыми», и поэтому ее партия не будет голосовать за подготовленный Андерссон бюджет Швеции на 2022 год.

Таким образом, отмечают журналисты, теневой бюджет оппозиции наберет большинство голосов.

Напомним, что голосование по назначению 34-го премьер-министра Швеции назначено на 11:00 по Москве.