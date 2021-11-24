Тандынский район, Тыва, 24 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Следователи в Туве разыскивают жительницу Чеди-Хольского района Раису Монгуш, которая пропала без вести 16 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

cocoparisienne Пропавший человек

По данным ведомства, женщина 1949 года рождения, вышла из дома в селе Сосновка осенью 2005 года, где находилась во время сбора урожая картофеля, после чего не вернулась. С тех пор о судьбе и местонахождении пропавшей ничего не известно.

Следствие попросило помощи у населения республики для установления обстоятельств её исчезновения и места нахождения. В управлении при этом гарантировали конфиденциальность информаторов.

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