Москва, 24 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Достаточно неожиданным стало выдвижение президентом США Джо Байденом не только кандидатуры действующего главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на второй срок, но ещё и выдвижения кандидата в заместители председателя ФРС, заявила корреспонденту заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Глава ФРС США Джером Пауэлл

«Кандидатом в замглавы ФРС Байден выдвинул Лаэль Брейнард, которая с 2014 года работает в совете управляющих ФРС. Ранее американские СМИ сообщали, что Байден планирует заменить Пауэлла, у которого срок полномочий на посту главы «Фед» истекает в начале 2022 года, на Лаэль Брейнард, но в Белом доме эту информацию не подтверждали, как, впрочем, и не опровергали.

Против Пауэлла были настроены многие радикально настроенные конгрессмены от Демократической партии, так как нынешний глава ФРС был выдвинут на этот пост ненавистным им Дональдом Трампом.

Кроме них, наиболее либертарианское, хотя не слишком многочисленное, крыло среди демократов считает, что не всегда решительный Пауэлл проводит слишком жёсткую монетарную политику, которая не помогает экономике США добиться более существенных темпов экономического роста.

А госпожа Брейнард считалась до сих пор одним из сторонников сохранения политики монетарного стимулирования, правда, в последние несколько месяцев она ограничила свою активность в публичных выступлениях. В то же время, по-видимому, большинство конгрессменов устраивала компромиссная (то есть недостаточно «ястребиная») политика Пауэлла на посту главы ФРС.

Маловероятно, что большинство в Сенате, который будет утверждать кандидатуру Пауэлла в начале 2022 года, не согласится с решением Байдена.

Переизбранный глава ФРС будет прежде всего выполнять цель по снижению объёмов экстренного стимулирования экономики, а также высока вероятность, что уже в 2022 году Федрезерв начнёт повышать процентные ставки, хотя американские эксперты пока расходятся во мнениях, когда и сколько раз в следующем году будет повышена процентная ставка.

Для курса рубля назначение Пауэлла, который всё более склоняется к необходимости скорейшего ужесточения монетарной политики, является негативом. Курс доллара после объявления о выдвижении Байденом кандидатуры Пауэлла на новый срок резко подскочил не только к рублю, но и к мировым резервным валютам.

По-видимому, валютный рынок будет готовиться к ужесточению монетарной политики в США. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в рамках 73−75 рублей, евро — в рамках 83−85 рублей», — предполагает эксперт.

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