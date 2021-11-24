Хабаровск, 24 ноября 2021, 10:36 — REGNUM На востоке России ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») завершили более 50% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине и Курилах. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что личный состав всех категорий прививается от коронавируса на добровольной основе. Перед процедурой все вакцинируемые проходят обязательный медосмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ревакцинацию от коронавируса завершили порядка 70% военнослужащих общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в регионе.
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