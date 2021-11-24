Хабаровск, 24 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. На востоке России ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») завершили более 50% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине и Курилах. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

пресс-служба ВВО «Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, кто уже получил полный курс вакцинации».

Отмечается, что личный состав всех категорий прививается от коронавируса на добровольной основе. Перед процедурой все вакцинируемые проходят обязательный медосмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ревакцинацию от коронавируса завершили порядка 70% военнослужащих общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в регионе.