Ереван, 24 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Члены «Национально-консервативного движения 5165» в Ереване 24 ноября заблокировали движение поездов на станции метрополитена «Еритасардакан». Об этом сообщает агентство «Новости Армения».

Протест

Сообщается, что протестующие встали в проходах вагонов метро по обоим направлениям и не давали закрыться дверям. Движение было заблокировано примерно на десять минут.

Участники акции таким образом решили привлечь внимание к предстоящей встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Протестующие считают, что глава армянского правительства якобы намерен подписать договор о границе с ущербом для интересов Армении.

Активисты также призвали всех прийти на протестную акцию сегодня, в 18:30 (17:30 мск) на Площади Республики.

Стоит отметить, что члены движения 5165 проводят акции протеста в Ереване с 22 ноября. Они требуют обнародовать текст проекта договора об азербайджано-армянской границе, который якобы готовится ко встрече Алиева и Пашиняна.