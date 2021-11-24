Москва, 24 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Москве начал свою работу трек ArchTech программы «Московский акселератор». Об этом 24 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Amigos3D Архитектура

Цель мероприятия заключается в поиске перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений. Прием заявок на участие в ArchTech проходил в октябре. В трек приглашались стартапы, где уже есть сформированная опытная команда.

«Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека», — сказала Сергунина.