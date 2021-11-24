Стерлитамак, Башкирия, 24 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Около 65 млн рублей планируют направить в 2022 году на реализацию программы «Башкирские дворики» в Стерлитамаке. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Olegfoto-sk Стерлитамак

Сообщается, что всего в городе намерены благоустроить придомовые территории 13 многоквартирных домов.

«В 2021 году Стерлитамак стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом по благоустройству исторической части и набережной реки Ашкадар «Соляная пристань». Объем привлеченных федеральных средств составил более 56 млн рублей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году продолжено благоустройство набережной реки Стерля. Объем финансирования составил 80 млн рублей», — приводит пресс-служба слова и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства республики Алана Марзаева.

Отмечается, что Стерлитамак каждый год участвует и побеждает в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». При этом денежная премия, полученная в этом конкурсе, направляется на закупку коммунальной техники. Так, за три года размер премий составил 7,6 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Стерлитамаке могут расширить границы города для строительства жилья.