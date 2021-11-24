Калуга, , 10:48 — REGNUM Около 300 победителей проектов научного направления Российского движения школьников в рамках Года науки и технологий соберутся в Калуге, где 26−27 ноября состоится Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки», сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Афиша Всероссийского научного фестиваля «Плоды науки» Годнауки.рф

Участников мероприятия ждут экскурсии в Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, мастер-классы, выставка технологий, игры и викторины, познавательные программы в планетарии. В программе фестиваля обзорные экскурсии в Дом-музей К. Э. Циолковского и в Дом-музей А. Л. Чижевского, а также химико-физическое шоу, встречи с почётными гостями. На фестивале планируется выставка последних научно-технических достижений, образовательная программа, лекторий с ведущими учеными, детская научная конференция. Предполагается участие активистов Российского движения школьников, которые проявили себя в качестве юных изобретателей и исследователей.

Мероприятие нацелено на повышение интереса к науке среди школьников, поддержку их стремлений, формирование детского сообщества, занимающегося научной деятельностью.

Читайте ранее в этом сюжете: РДШ запустит в космос имена молодых россиян