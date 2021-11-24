Москва, 24 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Рубль остановил падение последних дней, оттолкнувшись от важного психологического и технического уровня 75 руб./доллар. Дело в том, что факторы его ослабления пока не получают дальнейшего развития заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Текущее напряжение в ситуации вокруг Донбасса и Белоруссии уже отражено в ценах. Но в середине недели несколько поменялось влияние иных важных драйверов.

Приостановил укрепление доллар на мировом рынке, «отработав» новость о продлении полномочий Джерома Пауэлла на посту главы ФРС США.

Нефтяные котировки Brent вновь растут после снижения в начале недели из-за данного фактора. Они поднимаются от минимума 22 ноября 77,6 дол/барр. к 82,7 дол/барр. 24 ноября. Это происходит, даже несмотря на увеличение запасов нефти в США на 2,3 млн барр., по информации института API.

Мало влияния имело и объявление накануне о будущем поступлении на рынок 50 млн баррелей из стратегического запаса США. Большое воздействие оказывает и разгар налогового периода в России с продажами валютной выручки экспортёрами.

Тем не менее, сегодня, 24 ноября, укрепление российской валюты не получает развитие, в начале дня доллар частично отыгрывает позиции, поднимаясь от 74,30 к 74,70 руб./доллар.

Сегодня рынок ждёт значимую экономическую статистику. Данные по потребительской инфляции, безработице, ВВП, продажам нового жилья в США, публикация протоколов заседания ФРС могут повлиять на позиционирование доллара и рисковых активов. Для нефти будут важны официальные цифры по запасам в США от минэнерго.

Предполагается их сокращение, в отличие от данных API. Если прогнозы оправдаются, котировки могут оказаться под давлением.

В зависимости от динамики указанных и иных драйверов предполагаемый на 24 ноября диапазон котировок может составить 73,60−74,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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