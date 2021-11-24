Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге оценили степень готовности к проведению Всемирных студенческих игр. Высокий уровень готовности большинства объектов отметил помощник президента России Игорь Левитин в ходе совещания.

Огонь универсиады Дарья Драй © ИА REGNUM

На встрече обсуждали вопросы создания инфраструктуры к предстоящему спортивному событию. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что подготовка идет на самом высшем уровне. Будут возведены новые спортивные объекты и реконструированы уже имеющиеся, проведут ремонт дорог и украсят фасады домов по маршрутам движения официальных делегаций. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что это спортивное событие имеет ключевое значение для Екатеринбурга. Жители города принимают активное участие в подготовке Игр.

Напомним, что Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. За время проведения Универсиады в столице региона разыграют 247 комплектов медалей.