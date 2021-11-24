Магас, , 10:41 — REGNUM В Ингушетии ведется работа по формированию основного экономического закона республики на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг. Публичные слушания по проекту бюджета состоялись на расширенном заседании Народного собрания РИ. Участие в обсуждении проекта закона приняли депутаты парламента, представители органов власти, контрольных органов, федеральных ведомств, муниципалитетов.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заместитель министра финансов Ингушетии Руслан Горбаков сообщил об основных параметрах бюджета на 2022 год. Так, объем доходов в нем составит 29 923,3 млн рублей, общий объем расходов — 29 973,6 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 50,3 млн рублей.

Как и в прежние годы, приоритетной в бюджете будет социальная сфера. Так, 35,2% запланировано направить на образование, 4,4% — на здравоохранение, в том числе более трети этой суммы будет направлено на лекарственное обеспечение жителей региона и социальную политику.