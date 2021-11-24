Магас, 24 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Ингушетии ведется работа по формированию основного экономического закона республики на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг. Публичные слушания по проекту бюджета состоялись на расширенном заседании Народного собрания РИ. Участие в обсуждении проекта закона приняли депутаты парламента, представители органов власти, контрольных органов, федеральных ведомств, муниципалитетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Заместитель министра финансов Ингушетии Руслан Горбаков сообщил об основных параметрах бюджета на 2022 год. Так, объем доходов в нем составит 29 923,3 млн рублей, общий объем расходов — 29 973,6 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 50,3 млн рублей.

Как и в прежние годы, приоритетной в бюджете будет социальная сфера. Так, 35,2% запланировано направить на образование, 4,4% — на здравоохранение, в том числе более трети этой суммы будет направлено на лекарственное обеспечение жителей региона и социальную политику.