Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску бывшего профессора Владимира Матвеева к ФГОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), откуда он был уволен после скандальной лекции, в которой отрицал Холокост — массовое уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом процессе 24 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Напомним, громкий скандал разразился в январе 2021 года, когда 66-летний профессор Владимир Матвеев выступил с лекцией перед учителями Ленинградской области. После того как комиссии по этике Санкт-Петербургского государственного экономического университета и РАНХиГС, где работал преподаватель, изучили его скандальный доклад, было объявлено, что Владимир Матвеев больше в этих вузах не работает. Всё это время в отношении лектора шла проверка, начатая по инициативе прокуратуры Ленобласти.

В суде Матвеев просил признать его увольнение незаконным и отменить приказ о прекращении трудового договора, восстановить его на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула за период с 28 января по 7 сентября в размере 766 573 рублей 35 копеек.

Обосновывая свои требования истец указал, что 1 сентября 2014 года с ним был заключен договор, согласно которому работодатель принимает преподавателя на должность профессора кафедры бизнес-информатики, математических и статистических методов Факультета экономики и финансов. Срок действия договора неоднократно продлевался до тех пор, пока приказом от 27 января 2021 года его действие было прекращено, а истец был уволен в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы).

«С указанным увольнением истец не согласен, поскольку никакого аморального проступка совершено не было», — пояснили в ОПС позицию истца.

В свою очередь суд указал, что под аморальным поступком следует понимать любое виновное действие или бездействие работника, выполняющего воспитательные функции, которое нарушает нормы морали и нравственности, то есть социальные нормы, сложившиеся в обществе в соответствии с представлением о добре, зле, долге, справедливости и чести.

Кроме того, суд обратился к протоколу Совета по профессиональной этике и допросил заместителя директора филиала РАНХиГС в Санкт-Петербурге Евгения Китина, который указал, что Матвеев публично усомнился в преследовании и массовом уничтожении нацистами представителей различных этнических и социальных групп, назвал Холокост «мифом», что шокировало общественность вуза.

Опрошенная в судебном заседании свидетель пояснила суду, что на заседании Совета по этике участники просматривали шестиминутный отрывок лекции Матвеева. Свидетелю запомнились следующие высказывания на слайдах: «Холокост — миф», «в газовых камерах люди не уничтожались, а использовались для дезинфекции», часть слайдов содержала антисемитские высказывания.

«Суд Матвееву отказал. Матвеев подал апелляционную жалобу. Срок для устранения недостатков — 20 декабря 2021 года», — подытожили в ОПС.