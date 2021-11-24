Донецк, 24 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В результате взрыва гранаты в Киевском районе Донецка пострадали два человека. Об этом 24 ноября сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин, его слова приводит Донецкое агентство новостей.

Stanislav S. Yanchenko Граната

«В 08:43 в Киевском районе по улице Садово-Набережная, 36 произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека», — заявил он.

При этом он не уточнил подробности трагического инцидента и уточнил, что в данный момент на месте взрыва работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что действия Киева в Донбассе фактически подтверждают его отказ от выполнения принятых на себя обязательств по Минским соглашениям.