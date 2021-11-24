Благовещенск, , 10:32 — REGNUM Министерство природы Приамурья приобрело специальные заградительные конструкции — габионы. Предполагается, что ими будут защищать населённые пункты от воды во время паводка в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе ведомства.

Наводнение на Алтае ГУ МЧС по Алтайскому краю

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На закупку габионов потратили более 6 млн рублей. Из них можно будет сооружать временные дамбы высотой до 2 метров.

«Габионы давно и успешно используются во многих российских регионах, да и в странах мира в качестве подпорных стен при строительстве плотин и сооружении дамб. При угрозе наводнения или весенних паводков, габионы незаменимы в качестве быстровозводимой и прочной преграды для воды. Очевидным преимуществом габионов является удобство транспортировки, быстрота сборки и универсальность конструкции», — прокомментировал министр природных ресурсов Приамурья Дмитрий Лужнов.

По его словам, дамба из габионов возводится быстро. Конструкцию будет необходимо заполнить грунтом, но всё равно сооружение такого заграждения проще, чем создание укреплений из мешков с песком.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от подтопления 15,5 тыс. человек, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.