Амурская область готовится к паводку-2022
Благовещенск, 24 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Министерство природы Приамурья приобрело специальные заградительные конструкции — габионы. Предполагается, что ими будут защищать населённые пункты от воды во время паводка в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе ведомства.
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На закупку габионов потратили более 6 млн рублей. Из них можно будет сооружать временные дамбы высотой до 2 метров.
По его словам, дамба из габионов возводится быстро. Конструкцию будет необходимо заполнить грунтом, но всё равно сооружение такого заграждения проще, чем создание укреплений из мешков с песком.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от подтопления 15,5 тыс. человек, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.