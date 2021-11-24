Хабаровск, 24 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Законодательная дума Хабаровского края 24 ноября на очередном заседании рассмотрела законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель КПРФ пытался снять с повестки этот вопрос, но в итоге парламентарии решили не откладывать процедуру рассмотрения.

После докладов, выступлений и обсуждений, «за» пакет законопроектов проголосовал 21 депутат, шесть — против, три депутата — воздержались.

Решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение поправок в федеральный законопроект о введении QR-кодов на очередном заседании Законодательного Собрания 24 ноября вызвало жаркие, эмоциональные споры. После горячих дебатов проект всё-таки был принят большинством голосов.