Москва, , 10:22 — REGNUM «Райффайзенбанк» может приобрести розничный портфель «Ситибанка» (российской «дочки» американской Citigroup). Такая возможность допускается. Об этом заявил председатель правления «Райффайзенбанка» Сергей Монин.

Банк Trend.ru

«Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, — мы такую возможность не исключаем», — пояснил он в беседе с РБК.

Монин отметил, что в любом случае часть клиентов «Ситибанка» перейдёт в «Райффайзенбанк».

»Наибольший приток был бы, если бы мы купили портфель. Но и в остальных сценариях тоже», — подчеркнул банкир.

Напомним, в середине апреля сообщалось, что финансовая корпорация Citi решила выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая РФ. Розничный бизнес в России финансовая организация планирует продать, на это уйдёт несколько лет. Новая стратегия, как рассчитывают в Citi, поможет корпорации увеличить инвестиции.