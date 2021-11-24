24 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Наталья Хомутова, , 11:50 — REGNUM Соцсети бурно отреагировали на сообщение об обиженном фельдшере, которая покинула рабочее место, оставив без медпомощи большую очередь пациентов. Случай произошел 23 ноября в Моховской поликлинике Кунгурского района Пермского края.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Моховская поликлиника Кунгурского района, приём вести некому, скажите, что делать народу? Третью неделю фельдшер на приёме была одна, до 50 человек детей и взрослых в одной очереди. Сегодня люди в очереди с 7:00, приём по записи с 8:30, фельдшер пришла в 8:50, и её «обидели» тем, что люди три месяца ждут документов на комиссию МСЭ. Она встала, сказала, что «я на пенсии», и ушла, 30 человек сидят и ждут с детьми!» — поделился подписчик паблика «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

В ответ посыпались разнообразные мнения. Люди винят в том, что сейчас происходит в сфере здравоохранения, оптимизацию, местные и федеральные власти, самого медика, а также общество, которое должно с почтением относиться к врачам и брать во внимание ту колоссальную нагрузку, которую они испытывают.

«Подождите, вы же сами написали, что три недели на приёме одна, причем это не просто осмотр, но и заполнение документации. Первая запись в 8:30, так зачем вам всем остальным приходить туда к 7:00? Я не оправдываю её, но понимаю. Вы почему зло-то свое на медперсонал выливаете? Они такие же заложники системы, как и все мы», — оставила комментарий Елена П.

«Они — не заложники. Это просто бардак, жаловаться надо каждый день, а не молчать три месяца», — парировала Ольга П.

«А вы думаете, все молчат? Я сама лично писала, на протяжении года, никаких сдвигов не было, пришлось ребенка в детскую поликлинику переводить, это бесполезно уже… Мы никому не нужны, в саду и школе тоже вечно нет медика, дети сопливые ходят в сад, и никому нет дела до этого», — ответила Светлана М.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

Между тем некоторые пользователи считают, что жалобами люди только усугубляют ситуацию. Медики не выдерживают прессинга и уходят.

«Сами же, как собаки, приходите и гавкаете на врачей, педиатр согласилась у нас поработать за копейки, так нет же, надо было довести человека и кучу жалоб накатать, хотя педиатр и не виноват был… Чего хотели, то и получите…» — отметил один из комментаторов.

На сообщение об уходе фельдшера с рабочего места отреагировал и краевой минздрав. «По словам администрации медучреждения, фельдшер уже была на пенсии, но согласилась помочь и вышла на работу, чтобы оказывать помощь пациентам. Не выдержав такой нагрузки и отношения пациентов, она ушла, так как ее как специалиста не ценят. На той неделе также врач-педиатр не выдержала такой же нагрузки и отношения пациентов. Администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в регионе, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинский работник, при наличии, будет трудоустроен в медучреждение незамедлительно», — заявили в ведомстве.

Между тем люди говорят о том, что медработники (педиатр, терапевт) нужны сейчас. Маленьким детям необходимо проходить профосмотры. Взрослых лечить некому.

«Люди и уходят, не выдержав нагрузки. Создайте нормальные рабочие условия! Не одного врача на два участка, а на каждый участок своего врача принимать надо», — сказала Елизавета П.

«Нанимайте персонал. Выделяйте дополнительные выплаты. Почему врачи должны пахать за копейки при таких нагрузках? Ищите специалистов. Это ваша работа», — возмутилась Любовь Д.

«Согласилась помочь? Вы издеваетесь, что ли?! Я когда ещё ходила к педиатру, она уже на пенсию собиралась, а мне, дай бог, уже 30… И за эти годы вы не смогли найти молодого фельдшера? Вы нас за лохов-то не держите! (накипело уже, честное слово)», — оставила эмоциональный комментарий Светлана М.

Один из подписчиков считает, что минздрав надо завалить жалобами и требованием направить в поликлинику педиатра и терапевта. Массовость может сдвинуть дело с мёртвой точки. Также комментаторы выразили мнение, что всем врачам необходима достойная оплата труда. А не только тем, кто работает с COVID-пациентами.

«Ну как, народ, нравится объединение города и села, а как оптимизация медицины? Спасибо нашим властям. Мне обидно и досадно — куда уходят мои налоги», — недоумевает Александр Б.

Больничный коридор

Ряд комментариев оставлен в защиту обиженного фельдшера. «Правильно и сделала, что ушла… Наивно думать, что врачи не видят и не слышат, как безобразно и безответственно ведет себя население в пандемию», — отметила Ольга В.

«Великолепно! Прекрасно! Я в восторге! Она наглядно показала всем, что будет, если все врачи отреагируют на фразу «не нравится — уходите» — вот таким уходом. Реальным. Физическим. Сразу же. И тут не столько власти виноваты, а вы — граждане. Вам лишь бы «позащищать свои права, и пусть даже мир рухнет». Если бы приходящие пациенты относились к ней с пониманием и уважением, сочувствием, несмотря ни на что — вот не ушла бы она. Ведь вам надо в первую очередь, чтобы она осталась! И пусть через себя переступить придется… Вы будете смеяться, но далеко не оплата работы сейчас заставляет уходить врачей из медицины, а именно отношение общества… Врачи сейчас всем всё должны и во всём виноваты… Ну вот и получайте… Прекрасный кейс!» — сделал вывод Александр Г.

Стоит отметить, власти отчитываются о стимулирующих мерах, индексации зарплаты бюджетникам, оптимизации, пополнении материальной базы медучреждений современным оборудованием — все это для того, чтобы медпомощь была доступнее. Однако с дефицитом медкадров чиновники справиться никак не могут, несмотря на все эти действия.