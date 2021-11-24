Варшава, 24 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Согласно «Отчету о бедности», подготовленному исследовательской компанией Szlachetna Paczka, примерно 2 миллиона жителей Польши живут в бедности. Об этом 24 ноября сообщает Polskie Radio.

За чертой бедности

Согласно документу, многие люди оказались за чертой бедности в результате пандемии. Проблема бедности затрагивает в основном пожилых людей и инвалидов. В очень сложной ситуации находятся родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и матери-одиночки.

Отчет был подготовлен на основе данных Центрального статистического управления Польши, международных финансовых институтов и благодаря деятельности тысяч волонтеров, посетивших около 15 тысяч семей по всей Польше.