Кабул, , 10:20 — REGNUM Не менее 80 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались властям восточной провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Афганистан

Отмечается, что это стало возможным благодаря посредничеству старейшин племен. Дополнительных подробностей агентство не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября десятки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России) сдались властям афганской провинции Нангархар.

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