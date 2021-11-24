Кабул, 24 ноября 2021, 10:20 — REGNUM Не менее 80 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались властям восточной провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Отмечается, что это стало возможным благодаря посредничеству старейшин племен. Дополнительных подробностей агентство не приводит.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября десятки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России) сдались властям афганской провинции Нангархар.
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