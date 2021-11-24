Волгоград, 24 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Изменена мера пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в попытке устроить теракт в одной из школ Волгограда, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Фсин.рф Электронный браслет

Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения школьнику с домашнего ареста на заключение под стражу. В отношении подростка ведётся производство о применении принудительных мер медицинского характера, его уличают в совершении общественно-опасных деяний предусмотренных четырьмя статьями УК РФ.

«Также судом принято решение о переводе несовершеннолетнего из места содержания под стражей в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа до 12 декабря 2021 года. С момента помещения подростка в медицинское учреждение мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене», — пояснили в пресс-службе.

По данным издания «В1.ру», поводом для изменения меры пресечения стало срабатывание электронного браслета на ноге мальчика — по версии следователей, подросток ночью вышел из дома и отправился в школу. Родители утверждают, что это не так, а адвокат семьи заявил, что камеры видеонаблюдения никто не проверял.

Напомним, подростка задержали летом 2020 года. По решению суда он уже проходил лечение в психоневрологическом диспансере.