Киев, , 10:45 — REGNUM США хотят помешать переговорам России и Украины по Донбассу и потому нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у Москвы агрессивных планов. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в статье для издания «Главред».

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По его словам, американские власти пытаются «убить двух зайцев сразу: и сорвать договорённости, и надавить на Москву. Вашингтон не хочет «договорняка о каком-нибудь госсовете», фактически означающем федерализацию Украины, «формуле Штайнмайера» или кластерах.

«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе», — заявил Жданов.

Он полагает, что США не хотят «уходить из Украины» и намеренно искажают факты, касающиеся России. А президенту Украины Владимиру Зеленскому военная риторика нужна для попытки «спасти свой рейтинг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы собирается напасть на Украину. О подобных намерениях Москвы сообщило и агентство Bloomberg, ссылаясь на данные американской разведки. В Кремле заявили, что подобные публикации указывают на искусственно нагнетаемую истерику.

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