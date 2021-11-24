Москва, 24 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Москве для учащихся школ с 29 ноября 2021 года стартует конкурсная программа «Новые вершины», которая пройдет по май 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Школьник

Школьники примут участие в различных фестивалях и конкурсах по шести направлениям: «Техническое творчество», «Естественно-научное творчество», «Театральное искусство», «Вокальное и хореографическое искусство», «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство», «Молодежные инициативы и мультимедийное творчество».

Победителей каждого направления конкурса будут включены в программу «Время взлетать». Школьники смогут посетить мастер-классы с экспертами, встречи, лекции, круглые столы и пройти стажировку в компаниях-партнерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве состоится чемпионат предпринимательских идей для школьников Business Skills.

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