Москва, , 10:14 — REGNUM Возле посёлка Коммунарка в Новой Москве обнаружили и ликвидировали незаконную платную автостоянку, сообщает 24 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

На парковке Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

«Расположенный рядом с жилым комплексом и огороженный забором участок площадью 1500 квадратных метров был фактически самовольно захвачен и использовался под платную автостоянку. В настоящее время территория освобождена, доступ к ней восстановлен», — рассказал глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, на месте незаконной стоянки открылась бесплатная парковка на 80 мест.

В мэрии уточнили, что о нарушении рассказал один из жителей Коммунарки. Он обратил внимание, что возле жилых домов парковочных мест почти нет.

С начала 2021 года в Новой Москве выявили 142 незаконных объекта, 117 уже демонтировали.