Тбилиси, 24 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 26 588 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3201 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 24 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 822 383 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 763 755 победили инфекцию, в том числе 4098 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 679 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 64 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6611 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1084.

Днём ранее в Грузии в ходе 51 440 исследований выявили 5085 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4428 человек, скончались 62 пациента с COVID-19.