Стерлитамак, Башкирия, 24 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Расширение границ Стерлитамака в Башкирии может способствовать устойчивому развитию города. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Lenobl.ru Строительство жилья

Сообщается, что вопросы увеличения объемов жилищного строительства в Стерлитамаке обсуждались на выездном заседании с участием премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

«Мы готовы стимулировать девелоперов дополнительными мерами поддержки. В настоящее время с участием кредитных учреждений прорабатываем вопросы сокращения сроков и упрощения порядка предоставления проектного финансирования и ипотечного кредитования», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Во время обсуждения выяснилось, что одной из причин, которая мешает росту объемов строительства в городе является нехватка земельных участков, обеспеченных инфраструктурой.

«Немаловажную роль сыграл переход на проектное финансирование. Взаимодействие строителей и банков складывается не так просто, как ожидалось. Помимо прочего, Стерлитамак не вошел в программу по расселению аварийного и ветхого жилья, что естественным образом мешает возведению новых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы и отмечается, что при этом в Стерлитамакском районе имеется земля, но есть проблемы с подведением коммуникаций.

Пресс-служба приводит слова первого заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры г. Стерлитамак Радика Галеева, который сообщил, что в городе наблюдается уменьшение объемов ввода жилья.

По его словам, это обусловлено высоким уровнем изношенности инженерных сетей, их технологической отсталостью, слабой мощностью. В результате ограничивается возможность присоединения к ним вновь возводимых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Кроме этого, Галеев отметил недостаточность финансовых ресурсов на обеспечение земельных участков, которые предназначены для жилищного строительства, а также обременительные для застройщиков условия подключения к инженерным системам тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, и другие проблемы.

По его словам, для обеспечения устойчивого развития города нужно сформировать инженерную и транспортную инфраструктуры. При этом основной задачей для обеспечения города жильем является разработка проектов на инженерно-транспортную инфраструктуру, с их дальнейшей реализацией.

«Один из способов решения этой проблемы власти Стерлитамака видят в изменении границ Стерлитамака в сторону увеличения. Это обеспечило бы нормальное взаимоотношение, взаимодействие всех уровней власти», — говорится в сообщении пресс-службы.

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