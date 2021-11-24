Севастополь, 24 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждён 301 новый случай заражения коронавирусом, об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе правительства города. В городе сохраняется тенденция к снижению суточной заболеваемости — накануне, 23 ноября, сообщалось о 322 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в регионе выписаны после выздоровления 606 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом. Умерли 11 ковид-пациентов в возрасте от 65 до 82 лет.

Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 47 315 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 566 человек, 1 622 умерли.

На утро 24 ноября в Севастополе прививки от коронавируса получили 231 573 человека, завершили вакцинацию 199 480 жителей.