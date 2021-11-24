Сеул, 24 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Южной Корее зафиксировали сокращение импорта автомобилей, используемых в коммерческой деятельности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортёров и дистрибьюторов (KAIDA).

Самосвал Volvo

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года в стране было зарегистрировано 336 коммерческих автомобилей, что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в сентябре в стране было зарегистрировано 127 коммерческих транспортных средств компании Volvo Trucks, 89 транспортных средств компании Scania, 73 транспортных средства компании MAN, 47 транспортных средств компании Mercedes-Benz.

С января по октябрь 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 4197 коммерческих автомобилей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.