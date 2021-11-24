Москва, , 10:08 — REGNUM Оттолкнувшись от минимумов начала октября под отметкой $78 за баррель, нефть резко подорожала на торгах 23 ноября, прибавив за день свыше $2,5, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

«Сегодня, 24 ноября, нефть марки Brent сохраняет бычий уклон, тестируя зону $81,60, за которой следует 20-дневная скользящая средняя, и ее пробой очень важен для продолжения восстановления рынка.

США, как и обещали, анонсировали продажи нефти из стратегических резервов. В общей сложности в данной инициативе будут задействованы 50 млн баррелей, причем большая часть из них будет продана в ближайшие месяцы с последующим возвращением в резервы.

Решение было ожидаемым и вызвало позитивную реакцию рынка, во многом благодаря оценке Goldman — в банке уверены, что высвобождение резервных объемов, причем не только Штатами, не окажет существенного воздействия на самочувствие рынка черного золота.

Однако в продолжение роста цен на данном этапе есть большие сомнения. Во-первых, еще неизвестно, какие объемы нефти готовы высвободить другие страны-потребители, поддавшиеся на призывы Вашингтона.

Во-вторых, доллар остается крепким, и это мешает подъему котировок Brent.

В-третьих, еженедельный отчет API отразил рост запасов нефти на 2,3 млн баррелей, и сегодня официальная статистика минэнерго США вполне может подтвердить увеличение показателя.

И наконец, в связи с сокращенной торговой неделей (Штаты празднуют День благодарения) торговая активность на всех площадках снизится, и это ослабит бычий потенциал нефти.

Так, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать уверенного пробоя упомянутой скользящей средней, которая проходит немногим выше уровня $82, а вот возвращение под отметку $80 вполне возможно, особенно если доллар возобновит рост после выхода экономической статистики из США и протокола заседания ФРС позднее сегодня», — пояснил эксперт.

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