Норильск, Красноярский край, , 10:08 — REGNUM В Красноярском крае проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего 24 ноября с самолётом Sukhoi Superjet — 100. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Аэропорт «Норильск» Qweasdqwe

Предварительно установлено, что днём 24 ноября самолёт прилетел из Челябинска в Норильск. При посадке в аэропорту Норильска воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние примерно 30 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавших нет. На борту находились шесть членов экипажа и 81 пассажир.

«В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома», — говорится в сообщении ведомства.

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