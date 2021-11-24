Москва, 24 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Появление «Дельта"-штамма коронавируса не указывает на необходимость обновлять состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

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В интервью RT он напомнил, что эффективность вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V» выше требований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Поэтому вот таких вот жёстких показаний для смены вакцинных штаммов пока нет. И вы видите же, что и Pfizer, и Moderna пока тоже не поменяли вакцинный препарат. Но в любом случае нужно быть готовыми», — сказал Логунов.

Специалист добавил, что в центре имени Гамалеи есть все вакцинные штаммы. Помимо этого, уже проверена их эффективность и безопасность на животных.

«Выпущены контрольные партии, которые при необходимости всегда могут быть запущены в какие-то ограниченные клинические исследования, а потом уже в практику при принятии решения, регуляторного решения о том, что смена штамма необходима», — отметил Логунов.Читайте также: «Спутник V» защищает от новых штаммов коронавируса — экспер

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что разработанная Центром имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» остаётся эффективной против господствующего в настоящее время в России «Дельта"-штамма SARS-CoV-2.